Meloni denunciata alla Corte dei conti Albania Renzi e sinistra fuori controllo

Sulla nave con migranti diretta in Albania "abbiamo preparato una denuncia formale alla Corte dei conti". Lo annuncia al Corriere della Sera Matteo Renzi, leader di Italia Viva, secondo cui Giorgia Meloni "ha inviato una nave con 16 persone solo per avere i tg osannanti all'ora di cena. Ma c'era una sentenza che le impediva di farli partire così. Il costo del viaggio andata e ritorno chi lo paga?". "Perché devono pagarlo i lettori del Corriere o qualunque altro cittadino italiano con le proprie tasse? - continua l'ex premier- Questi soldi li devono restituire i membri del governo. È tutto assurdo. Le aziende chiedono migranti regolari e qualificati e noi togliamo i soldi alla sanità per sprecarli in Albania. Anche la gente di destra con cui parlo è allibita".

