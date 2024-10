Gaeta.it - Matera alla guida di un commissario: Raffaele Ruberto assunto dopo le dimissioni di 17 consiglieri

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un cambiamento significativo si profila per la città di, dove ledi 17comunali su 32 hanno portatonomina di unprefettizio. Cristina Favilli, prefetto di, ha infatti nominato, ex prefetto di Torino, per gestire temporaneamente il Comune. Attraverso questa decisione, si intende garantire la continuità amministrativa fino alle prossime elezioni, previste per la primavera del 2025. Il contesto della nomina diLa decisione di nominare unprefettizio non è giunta inaspettata. Lesimultanee di un numero così elevato dicomunali hanno reso evidente l’impossibilità di mantenere il normale funzionamento del Consiglio.