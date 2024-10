Marco Fantini e Beatrice Valli: seconde nozze in Emilia Romagna nel massimo riserbo (Di martedì 22 ottobre 2024) Marco Fantini e Beatrice Valli si sono sposati per la seconda volta. Dopo il loro primo matrimonio da sogno due anni e mezzo fa a Capri, sabato 19 settembre hanno rinnovato le promesse in chiesa, scegliendo un evento molto più intimo e discreto rispetto alla precedente cerimonia. A differenza della prima occasione, ampiamente condivisa sui L'articolo Marco Fantini e Beatrice Valli: seconde nozze in Emilia Romagna nel massimo riserbo Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 22 ottobre 2024)si sono sposati per la seconda volta. Dopo il loro primo matrimonio da sogno due anni e mezzo fa a Capri, sabato 19 settembre hanno rinnovato le promesse in chiesa, scegliendo un evento molto più intimo e discreto rispetto alla precedente cerimonia. A differenza della prima occasione, ampiamente condivisa sui L'articoloinnel

