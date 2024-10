Maltempo di ottobre, chiesto lo stato di emergenza nazionale e un primo stanziamento di 50 milioni (Di martedì 22 ottobre 2024) La presidente della Regione Emilia-Romagna facente funzione Irene Priolo ha firmato e inviato alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per gli “eccezionali eventi metereologici” che hanno colpito Ravennatoday.it - Maltempo di ottobre, chiesto lo stato di emergenza nazionale e un primo stanziamento di 50 milioni Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La presidente della Regione Emilia-Romagna facente funzione Irene Priolo ha firmato e inviato alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni la richiesta di deliberazione dellodidi rilievoper gli “eccezionali eventi metereologici” che hanno colpito

Regione Emilia-Romagna richiede stato di emergenza per affrontare i danni meteorologici - L’evidente urgenza della richiesta si giustifica con la necessità di attivare rapidamente interventi di assistenza alla popolazione, oltre a garantire il ripristino dei servizi vitali danneggiati dall’alluvione. In particolare, il piano include interventi urgenti per il ripristino dei sistemi arginali, la sistemazione dei corsi d’acqua e dei canali che hanno esondato, oltre alla riapertura delle ... (Gaeta.it)

Maltempo : Emilia Romagna chiede lo stato di emergenza nazionale - L’obiettivo, spiega la Regione Emilia Romagna, “è quello di poter procedere già nei prossimi giorni, anche avvalendosi delle indispensabili deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile, all’attivazione di forme di assistenza alla popolazione (soluzioni alloggiative temporanee e Cas), a interventi di gestione del materiale alluvionale e dei rifiuti causati dagli eventi, al ripristino di ... (Lapresse.it)

