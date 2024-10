Panorama.it - L'Emilia-Romagna ancora colpita dalle alluvioni

(Di martedì 22 ottobre 2024) L'è stata nuovamentedadevastanti che hanno messo a dura prova la resilienza della regione. Al momento, il bilancio è tragico: tremila persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, e una vittima, Simone Farinelli, un giovane ventenne di Pianoro, ha perso la vita a causa della violenta piena del fiume Zena. Uno scenario che non rappresenta una novità per l'nota per la sua percentuale di territorio a rischio diin cui si stima che le aree potenzialmente allagabili coprano il 45,6% del territorio regionale, con oltre il 60% della popolazione che vive in zone a rischio.