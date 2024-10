Quotidiano.net - Le serie e i film d’animazione dell’autunno 2024

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) In queste settimane e nei prossimi mesi, ci saranno diversedisponibili per il pubblico italiano. Che sia al cinema o attraverso le piattaforme streaming, il menù è vario e soddisferà i diversi palati. A seguire potete trovare un elenco con i titoli più interessanti e dove recuperarli. Il robot selvaggio Non possiamo non partire segnalandovi questa pellicola che, in pochi giorni ha entusiasmato la critica e il pubblico accorso a vederlo al cinema. Nelle sale italiane è disponibile dallo scorso 10 ottobre mentre in America è uscito il 27 settembre. La trama della pellicola segue l’avventura e il viaggio di un robot - l'unità ROZZUM 7134, abbreviato "Roz" – che, in seguito a un naufragio, si ritrova su un'isola disabitata dove dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente che lo circonda.