Le opere degli studenti del liceo | Comunicare le ingiustizie attraverso l’uso del corpo

'E tu, dormi bene la notte?', è questo il titolo della mostra realizzata dai ragazzi della 5F del liceo artistico e musicale 'Nervi-Severini di Ravenna', inaugurata ieri mattina nella biblioteca Oriani (in via Corrado Ricci 26) e visitabile fino al 30 ottobre. L'esposizione comprende 24 tele in cui gli studenti hanno dipinto dei corpi (o parte di essi) per esprimere le proprie emozioni e sensazioni sulla società attuale, sui loro pensieri e preoccupazioni. Il progetto è partito un anno fa, ed ora finalmente i ragazzi possono esporre le loro opere. "Il corpo è un elemento fondamentale per la comunicazione dei ragazzi – spiega il preside del liceo Gianluca Dradi –. Rappresenta la loro identità e con questa mostra vogliono dimostrare di essere contro alle ingiustizie. Spesso è più facile Comunicare attraverso il disegno che con le parole".

