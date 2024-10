La studentessa torna al Bianconi da vicepreside (Di martedì 22 ottobre 2024) Da studentessa a vicepreside. È la storia della professoressa Virginia Monguzzi (nella foto), ex alunna del liceo linguistico Bianconi di Monza, che dopo le superiori e poi la laurea in mediazione linguistica e interpretariato allo Iulm è ritornata al Bianconi come insegnante di inglese, assumendo poi il ruolo di vicepreside delle superiori, a fianco del preside Simone Fossati. Professoressa, tutto cio’ era nei suoi piani? "Assolutamente no. Le lingue straniere sono la mia passione e mi sono laureata in inglese e arabo per fare l’interprete. Però già l’insegnamento mi piaceva: ho sempre dato ripetizioni e insegnato inglese agli adulti. Poi, andando a trovare una mia ex insegnante, ho saputo che cercavano un docente di inglese. Ilgiorno.it - La studentessa torna al Bianconi da vicepreside Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Da. È la storia della professoressa Virginia Monguzzi (nella foto), ex alunna del liceo linguisticodi Monza, che dopo le superiori e poi la laurea in mediazione linguistica e interpretariato allo Iulm è rita alcome insegnante di inglese, assumendo poi il ruolo didelle superiori, a fianco del preside Simone Fossati. Professoressa, tutto cio’ era nei suoi piani? "Assolutamente no. Le lingue straniere sono la mia passione e mi sono laureata in inglese e arabo per fare l’interprete. Però già l’insegnamento mi piaceva: ho sempre dato ripetizioni e insegnato inglese agli adulti. Poi, andando a trovare una mia ex insegnante, ho saputo che cercavano un docente di inglese.

