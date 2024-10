La Promessa, anticipazioni spagnole: Alonso sorprende Curro con una confessione clamorosa (Di martedì 22 ottobre 2024) Curro e Jana sembreranno essere sempre più vicini alla verità sulla morte di Dolores nelle prossime puntate La Promessa. I due – dopo aver sospettato che Alonso potesse essere coinvolto nell’omicidio della madre – dovranno però ricredersi quando il marchese farà a Curro una rivelazione choc. Trame future La Promessa, Curro affronta di nuovo Alonso Dopo aver scoperto che una donna misteriosa ha avuto un ruolo importante nella vita di Alonso, Curro non sarà disposto a cedere e vorrà scoprirà l’identità della donna: si è trattato di Dolores? Pur non avendo ancora intenzione di rivelare al marchese quanto avrà scoperto – ovvero che lui è suo padre – il ragazzo cercherà di avvicinarsi alla verità sul destino della madre. Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: Alonso sorprende Curro con una confessione clamorosa Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 22 ottobre 2024)e Jana sembreranno essere sempre più vicini alla verità sulla morte di Dolores nelle prossime puntate La. I due – dopo aver sospettato chepotesse essere coinvolto nell’omicidio della madre – dovranno però ricredersi quando il marchese farà auna rivelazione choc. Trame future Laaffronta di nuovoDopo aver scoperto che una donna misteriosa ha avuto un ruolo importante nella vita dinon sarà disposto a cedere e vorrà scoprirà l’identità della donna: si è trattato di Dolores? Pur non avendo ancora intenzione di rivelare al marchese quanto avrà scoperto – ovvero che lui è suo padre – il ragazzo cercherà di avvicinarsi alla verità sul destino della madre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Promessa - anticipazioni 22 ottobre : Alonso continua le indagini - il conte Ayala arriva alla tenuta - Anticipazioni de La Promessa: Don Romulo riceve i complimenti del nuovo arrivato Il …. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz è felice di rivedere un vecchio amico. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. (Movieplayer.it)

La Promessa - anticipazioni dal 21 al 27 ottobre 2024 : le indagini di Alonso - La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19. 40. Il marchese comincia infatti ad interrogarsi sull’incidente di caccia che è occorso al nipote Curro ed è costato la vita a Feliciano. ©US Mediaset I sospetti di Alonso de Lujan sono al centro delle prossime puntate de La Promessa. Virtudes conforta la madre e racconta altri dettagli su Antonio. (Davidemaggio.it)

La Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2024 : Arriva il Conte De Ayala. Don Alonso è una furia! Ecco perché - Nella puntata de La Promessa in onda il 22 ottobre 2024 vedremo che arriverà il conte De Ayala, un vecchio amico di Cruz e suo padre e della cui presenza non sarà per nulla contento Don Alonso, alla caccia dell'uomo che ha tentato di uccidere Curro. . Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell'episodio della Soap di Rete4. (Comingsoon.it)