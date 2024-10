Javier nella notte svela quello che ha fatto con Shaila sotto le coperte (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo più di una settimane di coccole, notti sotto le coperte e una conoscenza più intima, ieri sera Shaila Gatta al Grande Fratello ha ridimensionato il rapporto con Javier Martinez, lasciando il ragazzo senza parole. Il pallavolista nella notte è stato avvicinato dalle Non è la Rai e Jessica Morlacchi ed ha rivelato alcune delle cose che sono successe con Shaila sotto al piumone. Javier ha parlato di baci appassionati e non solo Ma voi pensavate che sotto quelle coperte belle movimentate non succedesse nulla? Boo #GrandeFratello — 1parolina (@unaparolina) October 22, 2024 Javier ha praticamente detto che Shaila sotto le coperte balla e come se balla ma poi fuori è falsaaAAAAAAh#GrandeFratellopic.twitter.com/HngbE8GmCm — FREEPALESTINE (@katyperryayes) October 21, 2024 Javier: “Cosa è successo sotto le coperte”. Biccy.it - Javier nella notte svela quello che ha fatto con Shaila sotto le coperte Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo più di una settimane di coccole, nottilee una conoscenza più intima, ieri seraGatta al Grande Fratello ha ridimensionato il rapporto conMartinez, lasciando il ragazzo senza parole. Il pallavolistaè stato avvicinato dalle Non è la Rai e Jessica Morlacchi ed ha rivelato alcune delle cose che sono successe conal piumone.ha parlato di baci appassionati e non solo Ma voi pensavate chequellebelle movimentate non succedesse nulla? Boo #GrandeFratello — 1parolina (@unaparolina) October 22, 2024ha praticamente detto cheleballa e come se balla ma poi fuori è falsaaAAAAAAh#GrandeFratellopic.twitter.com/HngbE8GmCm — FREEPALESTINE (@katyperryayes) October 21, 2024: “Cosa è successole”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Notte di passione tra Shaila e Javier nella Casa del Grande Fratello : coinquiline in fuga - cosa è successo stanotte – VIDEO - . Scandalo al Grande Fratello: effusioni bollenti tra Shaila e Javier costringono Amanda e Mariavittoria a lasciare la stanza. rticolo Notte di passione tra Shaila e Javier nella Casa del Grande Fratello: coinquiline in fuga, cosa è successo stanotte – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un. (Blogtivvu.com)

Javier e Julia lasciano il Grande Fratello : ecco cosa sta succedendo nella Casa! - Yulia e Javier lasciano la Casa Questo scambio di inquilini tra le due edizioni gemelle del programma, trasmesso in Spagna su Telecinco (emittente …. I due gieffini si trasferiranno per qualche giorno in Spagna, dove saranno ospiti del Gran Hermano, la versione iberica del reality show. Tra i momenti più sorprendenti ci sarà l'uscita di due concorrenti della diciottesima edizione: Javier Martinez ... (Movieplayer.it)

Grande Fratello 2024 : primo bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez - ma un ex potrebbe entrare nella casa - La casa del Grande Fratello 2024 è stata teatro del primo bacio tra Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, e il pallavolista Javier Martinez. it. . ttimane di incertezze e un tira e molla che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, Shaila ha deciso di lasciarsi andare, ammettendo di provare. (Dailynews24.it)