"In Moldavia bella vittoria dell'UE ma dalla Russia interferenze inaudite": l'analisi degli esperti (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli esperti intervistati da Fanpage.it sul referendum in Moldavia: "Mai vista un'interferenza così massiccia sul voto, Mosca cerca di svilire la democrazia. Continuerà a farlo". Denunciato uno schema per corrompere gli elettori, pagati da una banca russa. Bruxelles "deve sfruttare il risultato positivo e dare prove concrete della sua utilità". Ma la spaccatura nel Paese "potrebbe portare a una riflessione ai vertici dell'UE".

