Il Vice Questore Giuliana Postigione nell'organico della Questura di Benevento

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa ieri 21 ottobre è entrata a far parte dell’organicodiilPolizia di StatoPostiglione che a decorrere dal 1 gennaio 2025 ricoprirà l’incarico di Dirigente reggenteDivisione Polizia Amministrativa e Sociale. Nata a Salerno nel 1973, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Salerno, successivamente, presso l’Università Federico II di Napoli ha conseguito i titoli di specialista in Diritto del Lavoro e relazioni Industriali ed il Master di II livello in Criminologia urbana.