Il Consiglio d'Europa: "Polizia italiana razzista". Mattarella e Meloni stanno con gli agenti (Di martedì 22 ottobre 2024) L'accusa nell'ultimo rapporto pubblicato dall'Ecri: la profilazione razziale da parte dei corpi di pubblica sicurezza italiani. Nel mirino anche la politica. Lo stupore del Capo dello Stato, ira di Palazzo Chigi Ilgiornale.it - Il Consiglio d'Europa: "Polizia italiana razzista". Mattarella e Meloni stanno con gli agenti Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'accusa nell'ultimo rapporto pubblicato dall'Ecri: la profilazione razziale da parte dei corpi di pubblica sicurezza italiani. Nel mirino anche la politica. Lo stupore del Capo dello Stato, ira di Palazzo Chigi

