Il consiglio d'Europa insulta i poliziotti italiani? Ecco il commento di Fassino: è bufera politica (Di martedì 22 ottobre 2024) "Prima di rilasciare sdegnate dichiarazioni sul Rapporto Ecri (la Commissione del consiglio d'Europa su discriminazione e razzismo), sarebbe necessario almeno leggere quel Rapporto, il quale non accusa l'Italia, né le sue forze dell'ordine di razzismo": le ultime dichiarazioni di Piero Fassino sul rapporto del consiglio d'Europa hanno scatenato una vera e propria bufera politica. Per diversi esponenti di centrodestra, il dem avrebbe di fatto difeso una presa di posizione contro i poliziotti italiani. "Nel Rapporto - ha detto Fassino - si obietta giustamente all'utilizzo, in particolare nei confronti di Rom e migranti provenienti dall'Africa, della categoria della 'profilazione razziale', formula che peraltro contrasta esplicitamente con l'art. 3 della Costituzione che vieta qualsiasi discriminazione di razza". Liberoquotidiano.it - Il consiglio d'Europa insulta i poliziotti italiani? Ecco il commento di Fassino: è bufera politica Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Prima di rilasciare sdegnate dichiarazioni sul Rapporto Ecri (la Commissione deld'su discriminazione e razzismo), sarebbe necessario almeno leggere quel Rapporto, il quale non accusa l'Italia, né le sue forze dell'ordine di razzismo": le ultime dichiarazioni di Pierosul rapporto deld'hanno scatenato una vera e propria. Per diversi esponenti di centrodestra, il dem avrebbe di fatto difeso una presa di posizione contro i. "Nel Rapporto - ha detto- si obietta giustamente all'utilizzo, in particolare nei confronti di Rom e migranti provenienti dall'Africa, della categoria della 'profilazione razziale', formula che peraltro contrasta esplicitamente con l'art. 3 della Costituzione che vieta qualsiasi discriminazione di razza".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dubbi su istruttoria - rapporto sulle conoscenze e anche costi. Il Consiglio di Stato sospende il parere sul liceo del Made in Italy - iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Liceo del Made in Italy, il Consiglio di Stato chiede chiarimenti sembra essere il primo su iO Donna. Questo non significa che chi è già iscritto all’indirizzo economico-sociale passerà automaticamente al liceo del Made in Italy. Le scuole che daranno vita al percorso del Liceo del made in Italy per l’anno scolastico 2024/2025 sono 114 in tutta Italia, ... (Iodonna.it)

Liceo Made in Italy – Dubbi su istruttoria - rapporto sulle conoscenze e anche costi. Il Consiglio di Stato sospende il parere - Inoltre i magistrati esprimono perplessità in relazione all’introduzione del nuovo regolamento relativo proprio all’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del liceo del Made in Italy e chiede di rivedere la formulazione relativa al rapporto tra approfondimento e sviluppo di conoscenze e abilità. (Ilfattoquotidiano.it)

“In Italia servono misure più decise contro corruzione e conflitti di interesse dei titolari di cariche politiche”. Il rapporto del Consiglio d’Europa - Per quanto riguarda la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, il Greco esprime la propria preoccupazione per la bassa rappresentanza femminile in tutte e tre le forze, specialmente a livello dirigenziale. Nel rapporto si nota quindi che ci sono stati “progressi a livello di norme sulla trasparenza, ma sono necessarie misure per assicurare un livello adeguato della generale ... (Ilfattoquotidiano.it)