Il Consiglio d’Europa: “In Italia le forze dell’ordine fanno profilazione razziale”. Meloni: “I nostri agenti meritano rispetto, non ingiurie” (Di martedì 22 ottobre 2024) “In Italia le forze dell’ordine fanno profilazione razziale”: la denuncia dell’Ecri In Italia le forze dell’ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana. Lo denuncia l’Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa (organizzazione internazionale esterna all’Unione europea, da non confondersi con il Consiglio europeo). “Durante la sua visita in Italia, l’Ecri ha ricevuto molte testimonianze di profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine, soprattutto sulla comunità rom e sulle persone di origine africana”, si legge in un rapporto di 47 pagine sull’Italia pubblicato oggi dall’organo con sede a Strasburgo. Tpi.it - Il Consiglio d’Europa: “In Italia le forze dell’ordine fanno profilazione razziale”. Meloni: “I nostri agenti meritano rispetto, non ingiurie” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Inle”: la denuncia dell’Ecri Inledurante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana. Lo denuncia l’Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del(organizzazione internazionale esterna all’Unione europea, da non confondersi con ileuropeo). “Durante la sua visita in, l’Ecri ha ricevuto molte testimonianze dida parte delle, soprattutto sulla comunità rom e sulle persone di origine africana”, si legge in un rapporto di 47 pagine sull’pubblicato oggi dall’organo con sede a Strasburgo.

