I tesori trovati a Spina. Incontro sugli scavi (Di martedì 22 ottobre 2024) COMACCHIO Cosa hanno ritrovato gli archeologi durante la campagna di scavo appena terminata? Quali nuove informazioni è possibile sapere su Spina etrusca? Domande, queste, che troveranno risposta nell’ambito dell’Incontro in programma sabato alle 18 alla Sala Polivalente San Pietro di Comacchio dove saranno illustrate le ultime novità emerse durante la nuova campagna di scavo condotta lo scorso settembre dal team di ricerca dell’Università di Bologna nel sito dell’antica Spina. All’iniziativa interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di Comacchio Emanuele Mari, il direttore del Museo Delta Antico Marco Bruni, Carolina Ascari Raccagni per la Soprintendenza Archeologia, il professor Andrea Gaucci dell’Università di Bologna e tutti i componenti dell’equipe di scavo. Ilrestodelcarlino.it - I tesori trovati a Spina. Incontro sugli scavi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) COMACCHIO Cosa hanno ritrovato gli archeologi durante la campagna di scavo appena terminata? Quali nuove informazioni è possibile sapere suetrusca? Domande, queste, che troveranno risposta nell’ambito dell’in programma sabato alle 18 alla Sala Polivalente San Pietro di Comacchio dove saranno illustrate le ultime novità emerse durante la nuova campagna di scavo condotta lo scorso settembre dal team di ricerca dell’Università di Bologna nel sito dell’antica. All’iniziativa interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di Comacchio Emanuele Mari, il direttore del Museo Delta Antico Marco Bruni, Carolina Ascari Raccagni per la Soprintendenza Archeologia, il professor Andrea Gaucci dell’Università di Bologna e tutti i componenti dell’equipe di scavo.

