Highlights Darderi-Thiem 7-6 6-2, primo turno Atp Vienna 2024 (VIDEO) (Di martedì 22 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights del match di primo turno dell'Atp 500 di Vienna 2024 tra Luciano Darderi e Dominic Thiem. L'azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6(6) 6-2, vincendo la prima partita nel circuito dallo scorso 13 agosto. Il match è però stato soprattutto l'ultimo incontro della carriera di Thiem, ex numero 3 del mondo e vincitore degli Us Open 2020. Il padrone di casa si ritira a soli 31 anni, dopo le ultime stagioni fortemente condizionate dai problemi fisici al polso. TABELLONE MONTEPREMI C'EST LA FIN POUR Thiem ! Défait 7/6 6/2 par Darderi, Domi ne refoulera plus les terrains de tennis du monde Un autre grand champion qui s'en va Danke Dominic ?? ?pic.twitter.com/le2bZaQADI — Jeu Blanc (@JeuBlancoff) October 22, 2024

