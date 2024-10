Harry Potter: la serie esplorerà i libri di J.K. Rowling "più in profondità" rispetto ai film (Di martedì 22 ottobre 2024) Il boss di Warner Bros Tv garantisce maggiore profondità nella serie in arrivo ispirata all'universo magico di Harry Potter. Anche se i fan più tradizionalisti sono sul piede di guerra alla notizia dell'arrivo di una serie tv su Harry Potter, il boss di Warner Bros TV ha rassicurato gli affezionati garantendo che lo spazio maggiore di una serie permetterà maggiore profondità negli adattamenti rispetto ai film. Intervenendo al Mipcom di Cannes, Channing Dungey, presidente e CEO di Warner Bros. TV Group, ha affermato che "lo staff di sceneggiatori è ultimato e sta facendo quello che deve fare, i casting si sono aperti nel Regno Unito e Irlanda, quindi il processo sta andando avanti". Dungey ha aggiunto che lavorare con Movieplayer.it - Harry Potter: la serie esplorerà i libri di J.K. Rowling "più in profondità" rispetto ai film Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il boss di Warner Bros Tv garantisce maggiorenellain arrivo ispirata all'universo magico di. Anche se i fan più tradizionalisti sono sul piede di guerra alla notizia dell'arrivo di unatv su, il boss di Warner Bros TV ha rassicurato gli affezionati garantendo che lo spazio maggiore di unapermetterà maggiorenegli adattamentiai. Intervenendo al Mipcom di Cannes, Channing Dungey, presidente e CEO di Warner Bros. TV Group, ha affermato che "lo staff di sceneggiatori è ultimato e sta facendo quello che deve fare, i casting si sono aperti nel Regno Unito e Irlanda, quindi il processo sta andando avanti". Dungey ha aggiunto che lavorare con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Harry Potter : Addio Wizarding World - Tuttavia, il ritorno a Harry Potter come marchio principale solleva diverse domande. Quindi questo cambiamento sembra essere stato ben ponderato e si applicherà a tutte le aree. Qual è il motivo di questo cambiamento? Non si sa. com e, con il cambio di indirizzo web, anche l’ombrello sotto il quale si trovava l’intero franchise del maghetto ha un nuovo titolo: Harry Potter. (Nerdpool.it)

Harry Potter : la serie esplorerà i libri “più approfonditamente” dei film - Può essere dal tuo libro preferito, una poesia che ami, un monologo da un’opera teatrale o qualcosa che hai creato tu stesso. Usa il tuo accento. L’avviso afferma inoltre che il casting sarà inclusivo per tutte le etnie e identità di genere. Il secondo video autobiografico è “un breve video che ci racconta un po’ di te, inclusa la tua data di nascita, altezza e dove vivi. (Cinefilos.it)

Mister Movie | Chi saranno Ron - Harry ed Hermione della nuova serie TV su Harry Potter? Verso un Cast inclusivo - Ciò significa che avremo ancora tempo per fantasticare sui possibili candidati e per osservare l’evoluzione del processo di selezione. L’attenzione ai dettagli, la cura nella selezione dei volti e la capacità di creare un ensemble coeso saranno altrettanto importanti quanto la scelta dei tre protagonisti principali. (Mistermovie.it)