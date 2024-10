Grande Fratello vip news ultim’ora sondaggi oggi: più votati il 28/10/24 (Di martedì 22 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 21 Ottobre 2024 11:40 pm by Redazione Alfonso Signorini ha aperto il nuovo televoto del Grande Fratello 18 e partono i sondaggi con le percentuali che fanno da previsione. Tramite il parere espresso dal pubblico, è possibile capire chi sta superando bene la sfida e chi, invece, rischia di essere eliminato. Nella decima puntata, in onda lunedì 28 ottobre 2024, due tra Helena Prestes, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Luca Giglioli, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti risulteranno l’immunità e saranno eletti i preferiti. Ma chi? Vediamo insieme cosa rivelano i sondaggi in queste ultime ore. Ogni giorno, questo articolo verrà aggiornato con le percentuali attuali, fino alla chiusura del televoto. Latuafonte.com - Grande Fratello vip news ultim’ora sondaggi oggi: più votati il 28/10/24 Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 21 Ottobre 2024 11:40 pm by Redazione Alfonso Signorini ha aperto il nuovo televoto del18 e partono icon le percentuali che fanno da previsione. Tramite il parere espresso dal pubblico, è possibile capire chi sta superando bene la sfida e chi, invece, rischia di essere eliminato. Nella decima puntata, in onda lunedì 28 ottobre 2024, due tra Helena Prestes, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Luca Giglioli, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti risulteranno l’immunità e saranno eletti i preferiti. Ma chi? Vediamo insieme cosa rivelano iin queste ultime ore. Ogni giorno, questo articolo verrà aggiornato con le percentuali attuali, fino alla chiusura del televoto.

