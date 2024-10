Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Isa sulla nona puntata

(Di martedì 22 ottobre 2024) Io Javier Martinez non lo voglio giustificare del tutto, perché per me una bella svegliatona doveva darsela tempo fa, quando vide la famosa clip in cui Shaila Gatta ironizzava con le Non è la Rai sul suo essere moscio, senza fuego e via discorrendo, però il comportamento di Shaila ieri durante la diretta del, è stato ALLUCINANTE. Per carità, nessuno ha fatto promesse d’amore a nessuno, questo è vero, ma la Gatta nei giorni scorsi non solo aveva detto di non avere più dubbi e di aver scelto di approfondire la conoscenza con Javier, ma per giunta nel corso di questa settimana si è spesso infilata sotto il piumone col bell’argentino lasciandogli ovviamente intendere che qualcosa, almeno qualcosina, nei suoi confronti la provasse.