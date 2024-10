Grande Fratello 2024, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 21 ottobre, nona puntata (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è da poco conclusa la nona puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 21 ottobre 2024 con le ultime news. Il racconto della diretta della 9a puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 21 ottobre La nona puntata del Grande Fratello di lunedì 21 ottobre 2024 è iniziata con uno scontro tutto al femminile tra Jessica e Yulia. Tra le due non scorre buon sangue e durante la settimana se le sono nuovamente cantate. «Io e Yulia siamo persone che non si piacciono. Siamo due persone che, credevo fossimo simili, ma credo di essermi sbagliata» – dice Jessica Morlacchi. Dal canto suo Yulia ribatte «mi spiace per le mie parole, ma è una iena». Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 21 ottobre, nona puntata Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è da poco conclusa ladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 21con le ultime. Il racconto della diretta della 9adeldi lunedì 21Ladeldi lunedì 21è iniziata con uno scontro tutto al femminile tra Jessica e Yulia. Tra le due non scorre buon sangue e durante la settimana se le sono nuovamente cantate. «Io e Yulia siamo persone che non si piacciono. Siamo due persone che, credevo fossimo simili, ma credo di essermi sbagliata» – dice Jessica Morlacchi. Dal canto suo Yulia ribatte «mi spiace per le mie parole, ma è una iena».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - chi sono i nominati della puntata del 21 ottobre 2024 : le nomination - Chi sono i concorrenti nominati al Grande Fratello il 21 ottobre 2024 L'articolo Grande Fratello, chi sono i nominati della puntata del 21 ottobre 2024: le nomination proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Grande Fratello - nona puntata : Shaila e Lorenzo preferiti dal pubblico volano in Spagna - dal Gran Hermano arriva Maica. I nominati sono… - Tanta rabbia nelle persone…Nonostante i miei genitori mi avessero insegnato l’educazione ero ribelle, uscivo con una compagnia di leoni…Ho fatto del male a delle persone nel gruppo per dimostrare che ero forte ma era come se fosse normale…Una cosa che non è mai mancata è stata l’amore della mia famiglia. (Isaechia.it)

Grande Fratello - ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Seleziona l’ultimo video corrispondente alla replica del GVF VIP di ieri sera. Digita quindi la parola chiave Grande Fratello VIP. Mediaset Infinity è disponibile su PC collegandosi al sito mediasetplay. La piattaforma online è gratuita e offrirà ai telespettatori Mediaset di rivedere non solo le puntate intere del GF, ma anche tutti i principali programmi in prima serata e non del Biscione. (Tutto.tv)