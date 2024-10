Giorno dell'Autonomia - Castagnata con Luca Zaia (Di martedì 22 ottobre 2024) Appuntamento stasera 22 ottobre alle ore 20 a Gairine, presso il Comitato Festeggiamenti di Albina in via Chiesa Vecchia, per il Giorno dell'Autonomia. Per l'occasione andrà in scena l'ormai tradizionale "Castagnata" a cui parteciperà il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Con lui anche Trevisotoday.it - Giorno dell'Autonomia - Castagnata con Luca Zaia Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Appuntamento stasera 22 ottobre alle ore 20 a Gairine, presso il Comitato Festeggiamenti di Albina in via Chiesa Vecchia, per il. Per l'occasione andrà in scena l'ormai tradizionale "" a cui parteciperà il Presidentea Regione Veneto,. Con lui anche

Po - il giorno della piena. Scatta l’allerta rossa : “Ordinanza di evacuazione” - Ma non è ancora finita. “Il fiume Po è cresciuto in maniera decisa, l’acqua ha scavalcato le paratie che delimitano la conca del Boicelli, erodendo anche parte del terreno – racconta –. Il sindaco Alan Fabbri ieri ha firmata l’ordinanza di evacuazione che riguarda sette nuclei familiari e quattro attività che si trovano nell’area golenale del grande fiume sulla sponda ferrarese. (Ilrestodelcarlino.it)

Claudio Gioé è Mike Bongiorno : “È stato il primo divo della tv - ma viveva la popolarità sporcandosi le mani” - L'attore siciliano racconta come ha portato in scena il lato più intimo di uno dei volti più amati della tv, sottolineando come pur essendo stato il primo divo della tv non si sia mai comportato come tale. Continua a leggere . Claudio Gioé interpreta Mike Bongiorno nella miniserie Mike, in onda lunedì 21 e martedì 22 ottobre su Rai1. (Fanpage.it)

Mike : il cast (attori e personaggi) della serie dedicata a Bongiorno con Claudio Gioè su Rai 1 - Dagli anni ’80 è stato il conduttore di punta dei quiz sui canali Fininvest e poi Mediaset. Per me la sfida è proprio questa: come si può raccontare al grande pubblico una figura così familiare e presente nelle vite di tanti italiani? Cosa può aggiungere a ciò che tutti sanno già? Qual è il punto di vista più giusto?”. (Tpi.it)