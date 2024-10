Giallo nel Cilento: Silvia Nowak ritrovata carbonizzata. Gli interrogativi dell’indagine (Di martedì 22 ottobre 2024) Salerno, 22 ottobre 2024 – Era già nell’aria, ma è arrivata la straziante conferma: il corpo perlopiù carbonizzato ritrovato lo scorso venerdì a Ogliastro Marina, grazione di Castellabate (Salerno), è quello di Silvia Nowak, la 52enne tedesca che da tempo aveva scelto il Cilento come casa sua. A riconoscerlo è stato il compagno, un connazionale. Di Nowak non si avevano notizie dal martedì della scorsa settimana: a denunciare la scomparsa era sempre stato il partner. Le ricerche erano andate avanti per giorni fino alla tarda mattinata del 18 ottobre, quando le speranze hanno cominciato a spegnersi: tra alcune sterpaglie era stato ritrovato un cadavere. Dopo il riconoscimento, si attendono ora gli esiti dell’autopsia che si spera identificherà le cause della morte della 52enne. Quotidiano.net - Giallo nel Cilento: Silvia Nowak ritrovata carbonizzata. Gli interrogativi dell’indagine Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Salerno, 22 ottobre 2024 – Era già nell’aria, ma è arrivata la straziante conferma: il corpo perlopiù carbonizzato ritrovato lo scorso venerdì a Ogliastro Marina, grazione di Castellabate (Salerno), è quello di, la 52enne tedesca che da tempo aveva scelto ilcome casa sua. A riconoscerlo è stato il compagno, un connazionale. Dinon si avevano notizie dal martedì della scorsa settimana: a denunciare la scomparsa era sempre stato il partner. Le ricerche erano andate avanti per giorni fino alla tarda mattinata del 18 ottobre, quando le speranze hanno cominciato a spegnersi: tra alcune sterpaglie era stato ritrovato un cadavere. Dopo il riconoscimento, si attendono ora gli esiti dell’autopsia che si spera identificherà le cause della morte della 52enne.

Silvia Nowak - ritrovata seminuda e bruciata nel bosco. La conferma del marito : “Sì - è lei” - È intervenuta anche la guardia costiera, poiché si è ventilata l’ipotesi che la donna potesse essere finita in mare. Gli investigatori al momento non tralasciano alcuna pista e il marito sembra non essere tra i sospettati. Le ultime ore di vita di Silvia Silvia Nowak è stata vista l’ultima volta la mattina del 15 ottobre, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza di un’abitazione ... (Dayitalianews.com)

Silvia Nowak uccisa a coltellate e bruciata : trovato il suo corpo - le riprese delle telecamere - Al momento, non ci sono indagati e le indagini continuano per chiarire le circostanze della morte. Leggi anche: Venezia, scontro fatale tra moto e auto: Mirco Trevisan morto a 46 anni per un sorpasso Le riprese delle telecamere Il marito di Nowak, K. . È stata confermata l’identità del corpo rinvenuto venerdì 18 ottobre nelle vicinanze della casa di Ogliastro Marina, Salerno, dove viveva ... (Thesocialpost.it)

Silvia Nowak uccisa a coltellate e data alle fiamme : il corpo trovato è il suo. Il video di lei che esce di casa mentre il compagno dorme - È arrivata la conferma. Il corpo rinvenuto nella tarda mattinata di venerdì 18 ottobre, poco distante dall'abitazione nella quale abitava, a Ogliastro Marina,... (Leggo.it)