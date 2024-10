Lapresse.it - GialappaShow, dopo Laura Pausini arriva Valentino Rossi

(Di martedì 22 ottobre 2024) La prima puntata della quarta edizione di, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto ancora una volta da Mago Forest che nella puntata di ieri era affiancato da una conduttrice d’eccezione, la superstar. E nella pma toccherà a. La prima puntata dello show – su Tv8 e su Sky Uno/+1 e on demand – ha registrato complessivamente 1.277.264 spettatori medi. Nel dettaglio, il solo primo passaggio su Tv8 e in simulcast su Sky Uno ha fatto registrare 953.538 spettatori medi pari a al 5,61% di share (solo Tv8 ha totalizzato 821.956 spettatori medi e 4,84% di share). L’hashtag ufficiale #è stato in tendenza per tutta la serata.Ieri sera debutto nel programma per Herbert Ballerina, e Giovanni Vernia con le sua parodie di Jannik Sinner e Fabrizio Corona.