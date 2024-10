Formiche.net - Georgia sotto attacco. Tutte le operazioni russe dal 2017 al 2020

(Di martedì 22 ottobre 2024) La Russia ha hackerato quasile agenzie governativene e le principali aziende tra ile il. A rivelarlo è l’agenzia di stampa Bloomberg, che racconta come tra gli enti hackerati ci siano il ministero degli Esteri e quello delle Finanze, la Banca nazionale, Commissione elettorale centrale e i principali fornitori di energia e telecomunicazioni. “La campagna di spionaggio, attiva per anni prima delle elezioni del, ha permesso alla Russia di intercettare le comunicazioni di una nazione che desidera controllare”, si legge. Queste attività, scrive Bloomberg, hanno dato a Mosca la possibilità di interferire con le infrastrutture chiave della, tra cui le reti energetiche e di comunicazione, qualora avesse scelto di farlo se Tbilisi si fosse allontanata in direzioni indesiderate, ovvero verso l’Unione europea e la Nato.