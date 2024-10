Gael Garcia Bernal | ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri ha segnato la mia infanzia

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’amore per i, il successo che diventa una trappola e il passare del tempo. Ne parla l’attoreGarcíaa Roma per presentare la serie ‘Máquina – Il pugile’, disponibile su Disney+: un dramma sportivo tra successi, sconfitte e crime. Dopo una sconfitta devastante, Esteban “La Máquina” Osuna (García) si trova a un punto morto della sua carriera da pugile. Fortunatamente per lui, il suo manager e migliore amico Andy Lujan (Diego Luna) è determinato a riportarlo in vetta. Ma quando un’efferata organizzazione si ripresenta, la posta in gioco di questa rivincita diventa una questione di vita o di morte.