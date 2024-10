G7: Tajani, ‘al lavoro per assicurare aiuti umanitari a Gaza e in altre zone di guerra’ (Di martedì 22 ottobre 2024) “E’ un G7 importante che cade in un momento particolarmente difficile e per questo abbiamo deciso di aprire i lavori con una conferenza internazionale sulla crisi umanitaria in Medio Oriente, finalizzata a coordinare un'azione congiunta che possa assicurare l'accesso umanitario a Gaza. Oltre ai G7, sono presenti rappresentanti dei Paesi come Libano, Israele, Palestina e Sbircialanotizia.it - G7: Tajani, ‘al lavoro per assicurare aiuti umanitari a Gaza e in altre zone di guerra’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “E’ un G7 importante che cade in un momento particolarmente difficile e per questo abbiamo deciso di aprire i lavori con una conferenza internazionale sulla crisia in Medio Oriente, finalizzata a coordinare un'azione congiunta che possal'accessoo a. Oltre ai G7, sono presenti rappresentanti dei Paesi come Libano, Israele, Palestina e

Tajani : toghe rispettino lavoro governo - "Andremo avanti. Anche per la presidente von der Leyen l'accordo tra Italia e Albania è un modello da seguire". Così il vicepremier Tajani,dopo che il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti in Albania. "Il potere giudiziario deve applicare le leggi, non impedire all'esecutivo di fare il proprio lavoro", rileva Tajani. (Televideo.rai.it)

Tajani e la pace in Ucraina : "Il conflitto non va esteso. Al lavoro per negoziati con la Cina e la Russia" - Un percorso simile si sta seguendo anche per l’Ucraina, al centro della dichiarazione congiunta rilasciata da Italia e Svizzera al termine all’incontro. Naturalmente non abbiamo alcuna interlocuzione con loro, ma contiamo nell’interlocuzione con l’Anp che è riconosciuta a livello internazionale, e i Paesi Arabi. (Quotidiano.net)

Tajani : al lavoro per de-escalation M.O. - Sulle contestazioni in Venezuela, dice: "Il governo è con il popolo venezuelano", "Continueremo a chiedere verifiche sugli atti elettorali". Si dice d'accordo con Blinken sul cessate il fuoco a Gaza che "è imperativo". "Non vogliamo che il Medio Oriente piombi in una guerra aperta:dal 7 ottobre il governo è impegnato per favorire la de-escalation". (Televideo.rai.it)