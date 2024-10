Firenze, Mahmood in concerto al Mandela Forum (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 - La partecipazione al Festival di Sanremo con “Tuta Gold”, l’uscita dell’album “Nei letti degli altri”, il tour europeo e, ora, l’attesissimo N.L.D.A. Tour che porterà per la prima volta Mahmood nei palasport italiani, con immancabile tappa fiorentina. Appuntamento venerdì 25 ottobre al Mandela Forum. N.L.D.A. Tour è prodotto da Friends & Partners. Mahmood è stato recentemente nominato per la categoria Best Italian Act agli Mtv Ema 2024 che si terranno il prossimo novembre a Manchester. I biglietti (da 43,70 a 74,75 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Con uno show curato nei minimi dettagli, una nuova scaletta e tante sorprese, N.L.D.A. Lanazione.it - Firenze, Mahmood in concerto al Mandela Forum Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 - La partecipazione al Festival di Sanremo con “Tuta Gold”, l’uscita dell’album “Nei letti degli altri”, il tour europeo e, ora, l’attesissimo N.L.D.A. Tour che porterà per la prima voltanei palasport italiani, con immancabile tappa fiorentina. Appuntamento venerdì 25 ottobre al. N.L.D.A. Tour è prodotto da Friends & Partners.è stato recentemente nominato per la categoria Best Italian Act agli Mtv Ema 2024 che si terranno il prossimo novembre a Manchester. I biglietti (da 43,70 a 74,75 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Con uno show curato nei minimi dettagli, una nuova scaletta e tante sorprese, N.L.D.A.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mahmood - tutto pronto per Nei letti degli altri tour nei palazzetti - Mahmood è stato recentemente nominato per la categoria Best Italian Act agli MTV EMA 2024 che si terranno il prossimo 10 novembre a Manchester. it e www. Con uno show curato nei minimi dettagli, una nuova scaletta e tante sorprese, il tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo anche l’ultimo album Nei letti degli altri, uscito su tutte le piattaforme il 16 febbraio e nei formati fisici l’8 ... (Spettacolo.eu)

Kumo - ex ballerino di Amici - sarà in tour con Mahmood e Laura Pausini - Kumo, ex ballerino di Amici 23, ha annunciato la propria partecipazione ai tour di Mahmood e di Laura Pausini L'articolo Kumo, ex ballerino di Amici, sarà in tour con Mahmood e Laura Pausini proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Mahmood - sold out la data di Napoli del Tour nei Palasport - “TUTA GOLD” di MAHMOOD continua il suo successo e conquista oggi il 5° disco di platino. Il singolo, nominato il più venduto nel primo semestre del 2024, conta oltre 360 milioni di stream globali su tutte le piattaforme. Il brano ha mantenuto salda la #1 posizione nella classifica FIMI dei... (Napolitoday.it)