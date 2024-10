Firenze, Halloween al Mercato Centrale con musica e sorprese per chi si traveste (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 - Il Mercato Centrale Firenze festeggia la notte più paurosa dell'anno, quella di Halloween, con un evento che unisce musica, divertimento e gusto. E uno sconto sulla consumazione per chi si presenta vestito da strega, vampiro o in altro costume spaventoso. L'appuntamento è giovedì 31 ottobre dalle 19.30 al primo piano del Mercato di San Lorenzo con zombie, vampiri e zucche. La serata sarà scandita dalla musica del dj set dei Snthm, gruppo di dj con base a Firenze specializzato in musica techno, ambient e house. La make-up artist Bianca Bonanno allestirà una postazione di trucco a tema aperta a tutti (per prenotazioni: info.Firenze@MercatoCentrale.it o 055 2399798)..In questa serata da brividi, sarà possibile consumare un drink speciale, RossOscuro a 12 euro, con shot in omaggio. Lanazione.it - Firenze, Halloween al Mercato Centrale con musica e sorprese per chi si traveste Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 - Ilfesteggia la notte più paurosa dell'anno, quella di, con un evento che unisce, divertimento e gusto. E uno sconto sulla consumazione per chi si presenta vestito da strega, vampiro o in altro costume spaventoso. L'appuntamento è giovedì 31 ottobre dalle 19.30 al primo piano deldi San Lorenzo con zombie, vampiri e zucche. La serata sarà scandita dalladel dj set dei Snthm, gruppo di dj con base aspecializzato intechno, ambient e house. La make-up artist Bianca Bonanno allestirà una postazione di trucco a tema aperta a tutti (per prenotazioni: info..it o 055 2399798)..In questa serata da brividi, sarà possibile consumare un drink speciale, RossOscuro a 12 euro, con shot in omaggio.

