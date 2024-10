Fine settimana a rischio: forti temporali e allerta maltempo in arrivo! (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma - Il Mediterraneo sotto la minaccia di un vortice ciclonico, con piogge intense su alcune regioni e temperature in aumento al Sud. Il meteo del weekend preannuncia un quadro complesso, con un vortice mediterraneo in arrivo che potrebbe portare forte maltempo su diverse aree dell'Italia. Le previsioni indicano l'approfondimento di una saccatura atlantica che investirà l'Europa occidentale, spingendo correnti instabili verso il Mediterraneo. La formazione di una depressione secondaria in prossimità della nostra Penisola è attesa, anche se i modelli meteorologici non sono ancora concordi sulla posizione esatta del minimo. Attualmente, le stime indicano che il vortice ciclonico potrebbe stabilirsi tra le Baleari e la Sardegna, interessando principalmente le regioni occidentali della Penisola. Abruzzo24ore.tv - Fine settimana a rischio: forti temporali e allerta maltempo in arrivo! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma - Il Mediterraneo sotto la minaccia di un vortice ciclonico, con piogge intense su alcune regioni e temperature in aumento al Sud. Il meteo del weekend preannuncia un quadro complesso, con un vortice mediterraneo inche potrebbe portare fortesu diverse aree dell'Italia. Le previsioni indicano l'approfondimento di una saccatura atlantica che investirà l'Europa occidentale, spingendo correnti instabili verso il Mediterraneo. La formazione di una depressione secondaria in prossimità della nostra Penisola è attesa, anche se i modelli meteorologici non sono ancora concordi sulla posizione esatta del minimo. Attualmente, le stime indicano che il vortice ciclonico potrebbe stabilirsi tra le Baleari e la Sardegna, interessando principalmente le regioni occidentali della Penisola.

