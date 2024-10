Festa inaugurale del Ponte Acquedotto a Gravina in Puglia (Di martedì 22 ottobre 2024) Con una cerimonia inaugurale, Domenica 27 Ottobre, il Ponte Acquedotto, simbolo inconfondibile di Gravina, tornerà finalmente a splendere in tutta la sua bellezza e ad essere pienamente accessibile a cittadini e turisti, dopo i lavori di restauro e la realizzazione dell’impianto di illuminazione Baritoday.it - Festa inaugurale del Ponte Acquedotto a Gravina in Puglia Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Con una cerimonia, Domenica 27 Ottobre, il, simbolo inconfondibile di, tornerà finalmente a splendere in tutta la sua bellezza e ad essere pienamente accessibile a cittadini e turisti, dopo i lavori di restauro e la realizzazione dell’impianto di illuminazione

