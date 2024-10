Federica Torchetti tra "Mike", "Storia di una famiglia perbene" e "La scuola cattolica". L'intervista di Amica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il coraggio non le manca. Come quello di buttarsi nell’avventura che vale il sogno di una vita. Dal paesino alla grande città senza rete di protezione. Che usa solo quando deve domare i capelli, «che sono un riccio 3B, hanno bisogno di molta cura», magari usando una bandana stile Anni 50, «il mio preferito». È esuberante e concreta Federica Torchetti. Tra le protagoniste della miniserie evento di Rai 1 Mike (in onda stasera in tv con la seconda e ultima puntata, disponibile su RaiPlay). Dove interpreta Rosalia Maresca, la prima moglie di Mike Bongiorno, sposato subito dopo la Guerra a New York. E cardine delle vicende della famiglia De Santis in Storia di una famiglia perbene. La cui seconda stagione è trasmessa con successo il venerdì sera alle 21. Amica.it - Federica Torchetti tra "Mike", "Storia di una famiglia perbene" e "La scuola cattolica". L'intervista di Amica.it Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il coraggio non le manca. Come quello di buttarsi nell’avventura che vale il sogno di una vita. Dal paesino alla grande città senza rete di protezione. Che usa solo quando deve domare i capelli, «che sono un riccio 3B, hanno bisogno di molta cura», magari usando una bandana stile Anni 50, «il mio preferito». È esuberante e concreta. Tra le protagoniste della miniserie evento di Rai 1(in onda stasera in tv con la seconda e ultima puntata, disponibile su RaiPlay). Dove interpreta Rosalia Maresca, la prima moglie diBongiorno, sposato subito dopo la Guerra a New York. E cardine delle vicende dellaDe Santis indi una. La cui seconda stagione è trasmessa con successo il venerdì sera alle 21.

Chi è Federica Torchetti - Maria Malacarne in ‘Storia di una famiglia perbene 2’ - È del 1995, anno in cui è nata a Bisceglie. Sempre in occasione della manifestazione, nella Settimana della Critica, è stato proiettato anche ‘Mondocane’ di Alessandro Celli, in cui la Torchetti ha interpretato il personaggio di Sanghe. Federica Torchetti Federica Torchetti ha origini pugliesi. Televisione L’attrice ha debuttato in televisione nel 2021, proprio nella prima stagione della ... (Quotidiano.net)