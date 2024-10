Faenza, le 'Signore' di Atletica 85 si laureano campionesse italiane della 10km (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica importante per le Signore della Corsa di Atletica 85 Faenza BCC, che hanno disputato i campionati italiani di 10km su strada a Caserta, con l’arrivo di fronte alla splendida Reggia. Il risultato è assolutamente il migliore che ci si poteva auspicare ovvero la vittoria di squadra: A85 Ravennatoday.it - Faenza, le 'Signore' di Atletica 85 si laureano campionesse italiane della 10km Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica importante per leCorsa di85BCC, che hanno disputato i campionati italiani disu strada a Caserta, con l’arrivo di fronte alla splendida Reggia. Il risultato è assolutamente il migliore che ci si poteva auspicare ovvero la vittoria di squadra: A85

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Weekend di campionati italiani per Atletica 85 Faenza - Fine settimana di campionati italiani categorie junior e promesse (U20 e U23) per Atletica 85 Faenza BCC in una caldissima Rieti. . . . Hanno partecipato, dopo aver fatto minimo di partecipazione durante la stagione, Filippo Paganelli nei 100m, Nicolò Della Godenza nei 400hs, Sofia Tarozzi nei 100hs e. (Today.it)