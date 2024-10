Ex Gkn, le Rsu: "Venduto lo stabilimento, no a logiche speculative" (Di marted√¨ 22 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL'immobile dello stabilimento della ex Gkn di Campi Bisenzio, ora QF, sarebbe stato Venduto il 12 marzo scorso alle aziende Tuscany industry e Toscana Srl. √ą quanto scoperto da Rsu e organizzazioni sindacali, in base a quanto riferito Firenzetoday.it - Ex Gkn, le Rsu: "Venduto lo stabilimento, no a logiche speculative" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di marted√¨ 22 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL'immobile dellodella ex Gkn di Campi Bisenzio, ora QF, sarebbe statoil 12 marzo scorso alle aziende Tuscany industry e Toscana Srl. √ą quanto scoperto da Rsu e organizzazioni sindacali, in base a quanto riferito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Ex Gkn : la propriet√† ha venduto lo stabilimento - ma nessuno ha detto niente. Rsu : ‚ÄĚComune e Regione intervengano‚ÄĚ - . La Rsu¬†dell'ex Gkn conferma in una nota: "Lo stabilimento¬†Ex¬†Gkn¬†di Campi Bisenzio √® stato venduto il 12 marzo scorso da Qf Spa in liquidazione a due societ√†, Tuscany Industry Srl (Ti) e Sviluppo Immobiliare Toscana Srl (Sit)" L'articolo Ex Gkn: la propriet√† ha venduto lo stabilimento, ma nessuno ha detto niente. (Firenzepost.it)

Euroapi - riparte lo stabilimento : produrrà anche la vitamina B12 ma sarà comunque venduto entro il 2027 - Euroapi conferma l?intenzione di disinvestire nel sito di Brindisi e metterlo in vendita, entro il 2027, lasciando intendere di avere anche ricevuto delle manifestazioni d?interesse... (Quotidianodipuglia.it)