Erdogan ringrazia Meloni per “sostegno alla famiglia in contrasto a Lgbt” (Di martedì 22 ottobre 2024) Conversazione telefonica martedì pomeriggio tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ne dà notizia con una nota la presidenza di Ankara. Tra i vari temi affrontati c’è stato quello del Medioriente, con il leader turco che ha chiesto all’Italia di sostenere lo stop alla vendita di armi a Israele. Inoltre, si legge nella nota, “il presidente Erdogan ha ringraziato Meloni per la sua posizione a sostegno del concetto di famiglia e dei valori familiari di fronte ai sostenitori Lgbt“. Lapresse.it - Erdogan ringrazia Meloni per “sostegno alla famiglia in contrasto a Lgbt” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Conversazione telefonica martedì pomeriggio tra il presidente turco Recep Tayyipe la presidente del Consiglio, Giorgia. Ne dà notizia con una nota la presidenza di Ankara. Tra i vari temi affrontati c’è stato quello del Medioriente, con il leader turco che ha chiesto all’Italia di sostenere lo stopvendita di armi a Israele. Inoltre, si legge nella nota, “il presidentehatoper la sua posizione adel concetto die dei valori familiari di fronte ai sostenitori“.

