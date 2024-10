Entra nella portineria e ruba tutto: fermato mentre pedala verso il bosco della droga (Di martedì 22 ottobre 2024) Stava pedalando all’alba verso il bosco di Rogoredo in sella a una ebike (con un grosso sacchetto sul manubrio). Quando si è accorto di essere stato affiancato dai carabinieri si è disfatto della borsa, ha lanciato la bici contro la pattuglia e ha cercato di scappare a piedi. Non è andato molto Milanotoday.it - Entra nella portineria e ruba tutto: fermato mentre pedala verso il bosco della droga Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Stavando all’albaildi Rogoredo in sella a una ebike (con un grosso sacchetto sul manubrio). Quando si è accorto di essere stato affiancato dai carabinieri si è disfattoborsa, ha lanciato la bici contro la pattuglia e ha cercato di scappare a piedi. Non è andato molto

