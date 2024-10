Endless Love, Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024: Kemal Scopre Tutto Su Deniz! (Di martedì 22 ottobre 2024) Endless Love, Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024: Kemal ottiene la prova che cercava e Scopre che Deniz è davvero sua figlia. Emir cerca di far fuggire Nihan e Deniz, ma ormai Kemal sa la verità! Endless Love prosegue e, nella settimana dal 28 Ottobre all’1 Novembre 2024, arriva il colpo di scena tanto atteso dai telespettatori. Kemal infatti ottiene finalmente le prove necessarie per dimostrare che, come ha sempre pensato, Deniz è sua figlia e non di Emir. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Endless Love: dove eravamo rimasti? Nihan prende la decisione di andare a dire a Kemal la verità sulle origini di Deniz e fissa un appuntamento con lui. Come sempre Emir anticipa le sue mosse e porta la bambina a fare un giro in macchina, poi dice a Nihan di raggiungerlo in un luogo dove potranno trascorrere una serata speciale. Uominiedonnenews.it - Endless Love, Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024: Kemal Scopre Tutto Su Deniz! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)dal 28al 1ottiene la prova che cercava echeè davvero sua figlia. Emir cerca di far fuggire Nihan e, ma ormaisa la verità!prosegue e, nella settimana dal 28all’1, arriva il colpo di scena tanto atteso dai telespettatori.infatti ottiene finalmente le prove necessarie per dimostrare che, come ha sempre pensato,è sua figlia e non di Emir. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Nihan prende la decisione di andare a dire ala verità sulle origini die fissa un appuntamento con lui. Come sempre Emir anticipa le sue mosse e porta la bambina a fare un giro in macchina, poi dice a Nihan di raggiungerlo in un luogo dove potranno trascorrere una serata speciale.

Endless Love 22 ottobre : Tufan scopre la verità su Kemal e Nihan - Asu è in pericolo - In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Anticipazioni di Endless Love: Zeynep rifiuta i ringraziamenti di Emir Tufan arriva in ospedale accompagnato da alcuni dipendenti della Kozcuoglu Holding, pronti a donare il loro sangue per …. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i ... (Movieplayer.it)

Endless love - trame dal 21/10 al 26/10 : Kemal fa rapire Deniz - Kemal, in particolare, cercherà di riprendersi la piccola Deniz ed escogiterà un piano per farla rapire. Poco dopo, nel corso del consiglio di amministrazione della Kozcuoglu Holding per eleggere il nuovo presidente, Kemal farà eleggere Irfan Aktanmaz, un uomo di sua fiducia. Solo l'intervento di Asu farà sì che Soydere non uccida Emir, il quale, per punire la sorella, le impedirà di vedere la ... (Tvpertutti.it)

Endless Love anticipazioni 21 ottobre : Emir sospetta di Kemal ma Asu fornisce un alibi a suo marito - Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. Anticipazioni di Endless Love: Leyla e Ayhan hanno un piano per salvare Kemal Dopo l'incidente che ha messo in pericolo la vita di Nihan, la situazione si complica ulteriormente. Emir, colpito dalla rabbia, comincia a sospettare che ci sia …. (Movieplayer.it)