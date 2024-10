Disagi sulla Faentina, la Regione chiede a Rfi una revisione di servizio e programmazione (Di martedì 22 ottobre 2024) FIRENZE – Disagi sulla linea Faentina, interviene l’assessore regionale ai trasporti, Stefano Baccelli. “Abbiamo dato a Rfi e Trenitalia un impegno tassativo di procedere ad una revisione integrale e radicale del servizio”, spiega l’assessore al termine della riunione del tavolo a Firenze con i tecnici di Rfi e Trenitalia cui hanno partecipato amministratori locali della Valdisieve e del Mugello. L’incontro era stato convocato alcuni giorni fa dopo il susseguirsi nelle ultime settimane di numerosi casi di ritardo e cancellazione di treni sulla linea Faentina e della Valdisieve. Corrieretoscano.it - Disagi sulla Faentina, la Regione chiede a Rfi una revisione di servizio e programmazione Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) FIRENZE –linea, interviene l’assessore regionale ai trasporti, Stefano Baccelli. “Abbiamo dato a Rfi e Trenitalia un impegno tassativo di procedere ad unaintegrale e radicale del”, spiega l’assessore al termine della riunione del tavolo a Firenze con i tecnici di Rfi e Trenitalia cui hanno partecipato amministratori locali della Valdisieve e del Mugello. L’incontro era stato convocato alcuni giorni fa dopo il susseguirsi nelle ultime settimane di numerosi casi di ritardo e cancellazione di trenilineae della Valdisieve.

