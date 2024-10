Ilnapolista.it - De Rossi potrebbe tornare alla Roma anche in virtù degli ottimi rapporti tra Ramadani (nuovo agente) e Ghisolfi

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Deha cambiato. L’allenatore è entrato nella Lian Sports, l’agenzia che fa capo a Fali. L’annuncio è arrivato dstessa agenzia sui social: “Benvenuto nella famiglia Lian Sports, mister Daniele De!“. Secondo Adnkronos, la scelta di affidarsiLian Sports può essere letta come la volontà di aprirsi al mercato estero.infatti è unoagenti più potenti del calcio europeo e coltivasoprattutto in Inghilterra e in Francia. Deè sempre stato affascinato dall’idea di unirsiPremier League. Adnkronos scrive che però Deha ancora un contratto in essere con lafino al 2027 e che “la posizione di Juric anon è così salda e unribaltone non è da escludere.