Dalla Regione 560mila euro per mettere in sicurezza la strada della Madonna della Foppa (Di martedì 22 ottobre 2024) Val Brembilla. La Regione Lombardia ha stanziato oltre 15 milioni di euro per interventi di contrasto del dissesto idrogeologico in quattro Comuni della Lombardia. Nella nostra provincia, i lavori sono in programma in Val Brembilla: da Milano arriveranno 560mila euro messa in sicurezza della strada di collegamento al Santuario Beata Vergine Madonna della Foppa e delle sponde della valletta Alegia a monte del centro abitato di Gerosa. Gli altri fondi, come previsto Dalla delibera della Giunta regionale su proposta dell'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, di concerto con l'assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, riguarderanno Bema (Sondrio), Gargnano e Vione (Brescia).

