Corruzione Sogei, l’ex dg Iorio al Gip: “100mila euro in casa? Da consulenze in ‘nero’, società è estranea” (Di martedì 22 ottobre 2024) l’ex direttore generale di Sogei, Paolino Iorio, finito in carcere insieme all’imprenditore Massimo Rossi nell’ambito della maxi inchiesta della procura della Repubblica di Roma sulla presunta Corruzione per l’affidamento degli appalti informatici nella società pubblica ha risposto, durante l’interrogatorio di garanzia, alle domande del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma. l’ex dg Iorio, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, ha spiegato le presunte anomalie che gli vengono contestate nell’ipotesi accusatoria ed ha ribadito che i 100 mila euro sequestrati nella sua abitazione provenivano da consulenze private che svolgeva in ‘nero’ per conto di alcune società da cui Sogei è estranea. Lapresse.it - Corruzione Sogei, l’ex dg Iorio al Gip: “100mila euro in casa? Da consulenze in ‘nero’, società è estranea” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024)direttore generale di, Paolino, finito in carcere insieme all’imprenditore Massimo Rossi nell’ambito della maxi inchiesta della procura della Repubblica di Roma sulla presuntaper l’affidamento degli appalti informatici nellapubblica ha risposto, durante l’interrogatorio di garanzia, alle domande del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.dg, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, ha spiegato le presunte anomalie che gli vengono contestate nell’ipotesi accusatoria ed ha ribadito che i 100 milasequestrati nella sua abitazione provenivano daprivate che svolgeva inper conto di alcuneda cui

Il gip di Roma ha disposto il carcere per Paolino Iorio, ex direttore generale di Sogei, arrestato lunedì sera in flagranza per corruzione durante uno scambio di denaro, 15mila euro, con un imprenditore.

Dietro le mazzette Sogei - il filo che collega Tim : lo scandalo corruzione si allarga - Il modus operandi di Rossi sembra seguire un pattern consolidato: avvicinare i dirigenti, offrire somme di denaro o altri benefit in cambio di favori personali o aziendali. Anche se le identità non sono ancora state ufficialmente rivelate, la magistratura ha già chiesto misure cautelari per impedire il proseguimento di eventuali condotte illecite. (Cityrumors.it)