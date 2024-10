Lapresse.it - Consiglio d’Europa: “Razzismo dalla polizia in Italia”. Meloni non ci sta e chiede “rispetto”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’organo anti-e intolleranza delpunta il dito contro lain. “Ci sono numerosi resoconti di profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine, che prendono di mira in particolar modo i Rom e le persone di origine africana“. Lo denuncia l’Ecri nel suo ultimo rapporto pubblicato oggi. “Il discorso pubblico è diventato sempre più xenofobo e il discorso politico ha assunto toni altamente divisivi e antagonistici prendendo di mira in particolare rifugiati, rinti asilo e migranti, così come cittadinini con contesto migratorio, Rom e persone Lgbti. L’incitamento all’odio, anche da parte di politici di alto livello, spesso rimane incontrastato”, scrive l’organizzazione dei diritti umani.