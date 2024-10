Consiglio d'Europa, 'in Italia politica sempre più xenofoba' (Di martedì 22 ottobre 2024) "L'Ecri rileva con seria preoccupazione che il discorso pubblico Italiano è diventato sempre più xenofobo negli ultimi anni e che i discorsi politici hanno assunto toni altamente divisivi e antagonisti, in particolare nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, nonché di cittadini Italiani con background migratorio, rom e persone Lgbti". E' quanto indica l'organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa nel suo rapporto sull'Italia aggiornato ad aprile. "Purtroppo - si legge nel documento -, un certo numero di dichiarazioni e commenti considerati dispregiativi e carichi di odio provengono da politici e funzionari pubblici di alto profilo, soprattutto durante i periodi elettorali". Quotidiano.net - Consiglio d'Europa, 'in Italia politica sempre più xenofoba' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) "L'Ecri rileva con seria preoccupazione che il discorso pubblicono è diventatopiù xenofobo negli ultimi anni e che i discorsi politici hanno assunto toni altamente divisivi e antagonisti, in particolare nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, nonché di cittadinini con background migratorio, rom e persone Lgbti". E' quanto indica l'organo anti-razzismo e intolleranza deld'nel suo rapporto sull'aggiornato ad aprile. "Purtroppo - si legge nel documento -, un certo numero di dichiarazioni e commenti considerati dispregiativi e carichi di odio provengono da politici e funzionari pubblici di alto profilo, soprattutto durante i periodi elettorali".

