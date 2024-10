Ciclista investito e gravissimo in ospedale: è il vicepresidente dell'Avis (Di martedì 22 ottobre 2024) Non è ancora stato dichiarato fuori pericolo il 66enne Giuseppe Pelizzari, vicepresidente della sezione Avis locale, investito lunedì pomeriggio a Palazzolo sull'Oglio, poco lontano da casa, mentre pedalava in sella alla sua bicicletta proprio in direzione della sede Avis. L'incidente è avvenuto Bresciatoday.it - Ciclista investito e gravissimo in ospedale: è il vicepresidente dell'Avis Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non è ancora stato dichiarato fuori pericolo il 66enne Giuseppe Pelizzari,a sezionelocale,lunedì pomeriggio a Palazzolo sull'Oglio, poco lontano da casa, mentre pedalava in sella alla sua bicicletta proprio in direzionea sede. L'incidente è avvenuto

