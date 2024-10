Ilgiorno.it - Chi era Claudio Prandi, lo chef tre stelle Michelin. Dal Griso di Lecco al Lear di Briosco: la storia della stella della cucina italiana

(Di martedì 22 ottobre 2024)– Il mondoristorazione piange la scomparsa, a 74 anni, delloplurito, venuto a mancare nella giornata di domenica a causa di una grave malattia. Trentino di nascita, lecchese di adozione e cittadino del mondo loriconosciuta a livello internazionale tanto da meritarsi addirittura treche gli sono state riconosciute nell’arco di una vita ai fornelli. Una carriera che è decollata proprio a Malgrate doveè arrivato nel 1968, su invito delloDomenico Sala che aveva messo gli occhi su questo enfant prodigeche da Arco in provincia di Trento si era già messo in mostra, come aiuto, in diversi ristoranti anche fuori dall’Italia.