Candido Montini il minorenne fermato per omicidio nega tutto L' alibi le tracce di sangue il movente | cosa non torna

Chi si aspettava una confessione, resterà deluso. Il caso nel Comasco non si sblocca, anzi. Il 17enne, fermato per l?omicidio di Candido Montini, ha negato tutto.

Omicidio Montini - il 17enne nega tutto. La nonna : "Era a scuola guida" - È durato ore l’interrogatorio del 17enne fermato per l’omicidio di Candido Montini, il 76enne ex vicesindaco di Garzeno (Como) e titolare di un piccolo negozio di alimentari nella frazione di Catasco, ucciso in casa a coltellate il 24 settembre. Ore in cui il minorenne, interrogato alla... (Today.it)

