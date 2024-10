Camminata veloce, fa dimagrire e allunga la vita: come praticarla per avere benefici (Di martedì 22 ottobre 2024) È possibile dimagrire camminando? Secondo una ricerca inglese, una Camminata veloce quotidiana fa perdere peso e porta indietro l’età biologica di almeno 16 anni rispetto a chi cammina piano o conduce una vita sedentaria. perché sia più efficace il momento migliore per praticarla è il mattino Veronasera.it - Camminata veloce, fa dimagrire e allunga la vita: come praticarla per avere benefici Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È possibilecamminando? Secondo una ricerca inglese, unaquotidiana fa perdere peso e porta indietro l’età biologica di almeno 16 anni rispetto a chi cammina piano o conduce unasedentaria. perché sia più efficace il momento migliore perè il mattino

