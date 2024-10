Cambiare le regole. Sì ma come? Dibattito fra esperti sulla querelle del “paese sicuro” (Di martedì 22 ottobre 2024) paese sicuro o non sicuro? Il dilemma del “modello Albania” si attorciglia su questo giudizio, diventato una sorta di tagliola giuridica che ha bloccato il progetto del governo ita Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Cambiare le regole. Sì ma come? Dibattito fra esperti sulla querelle del “paese sicuro” Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024)o non? Il dilemma del “modello Albania” si attorciglia su questo giudizio, diventato una sorta di tagliola giuridica che ha bloccato il progetto del governo ita Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - MD : “un Paese è sicuro quando tutto il suo territorio lo è” - . . Milano, 21 ott. La Corte ha stabilito che ‘un Paese è sicuro se si può dimostrare che tutto il suo territorio sia tale: ciò può. – “I provvedimenti del tribunale di Roma, Sezione immigrazione, sono diretta e prevedibile conseguenza della sentenza del 4 ottobre della Corte di Giustizia, investita da un giudice della Repubblica Ceca. (Imolaoggi.it)

Cosa si intende per “Paese sicuro” e l’elenco stilato dall’Italia - La nave militare Libra usata per il trasferimento dei migranti in Albania (Ansa). Ecco cosa si intende per Paese sicuro e quali sono quelli che l’Italia considera tali. All’articolo 61 c’è la modifica della designazione di Paese sicuro, che «può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili». (Lettera43.it)

Ma allora anche l'Italia non è più un paese sicuro - È pericoloso stare da queste parti, Paese della musica in cui da un momento all'altro può spuntare da un anfratto un ragno violino e spedirti all'altro mondo con una puntura. Lo dicono i magistrati, ci brindano a sinistra: un Paese, per essere considerato sicuro, lo deve essere ovunque e per tutti. (Liberoquotidiano.it)