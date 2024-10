Calcio, Milan-Bruges 3-1, prima vittoria europea dei rossoneri (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – prima vittoria europea per il Milan che batte 3-1 il Bruges. In avvio Ordoñez colpisce la traversa, dopo la mezz’ora Pulisic trova il gol olimpico. Al 40? espulso Onyedika dopo on field review. A inizio ripresa entra Sabbe e pareggia, poi Okafor prende il posto di Leao e serve a Reijnders l’assist del nuovo vantaggio rossonero. L’olandese trova poi la doppietta. Nel finale spazio a Camarda che diventa il più giovane esordiente italiano in Champions. L'articolo Calcio, Milan-Bruges 3-1, prima vittoria europea dei rossoneri proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) –per ilche batte 3-1 il. In avvio Ordoñez colpisce la traversa, dopo la mezz’ora Pulisic trova il gol olimpico. Al 40? espulso Onyedika dopo on field review. A inizio ripresa entra Sabbe e pareggia, poi Okafor prende il posto di Leao e serve a Reijnders l’assist del nuovo vantaggio rossonero. L’olandese trova poi la doppietta. Nel finale spazio a Camarda che diventa il più giovane esordiente italiano in Champions. L'articolo3-1,deiproviene da Ildenaro.it.

