Brics, la Russia apre il vertice a Kazan: 32 paesi presenti, Putin vedrà Guterres (Di martedì 22 ottobre 2024) Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a stringere la mano a diversi leader mondiali, tra cui il cinese Xi Jinping, l'indiano Narendra Modi, il turco Recep Tayyip Erdogan e l'iraniano Masoud Pezeshkian. Tutti saranno presenti nella città russa di Kazan per il vertice dei Brics, le economie in via di sviluppo, che si apre oggi, martedì 22 ottobre, sfidando le previsioni secondo cui la guerra in Ucraina e un mandato di arresto internazionale contro Putin lo avrebbero trasformato in un paria. vertice Brics, 32 paesi presenti L'alleanza, che mira a controbilanciare l'ordine mondiale guidato dall'Occidente, inizialmente includeva Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ma ha iniziato a espandersi rapidamente quest'anno. Iran, Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita si sono uniti a gennaio.

